15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Деликатный вопрос». Менеджер «Голден Стэйт» — об ожиданиях от Порзингиса в новом сезоне

«Деликатный вопрос». Менеджер «Голден Стэйт» — об ожиданиях от Порзингиса в новом сезоне
Комментарии

Генеральный менеджер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Данливи высказался о 31-летнем латвийском форварде Кристапсе Порзингисе.

«Я надеюсь, что Порзингис сыграет больше, чем 43 игры, как в прошлом сезоне. Мы ожидаем этого. Это у нас в приоритете. Это то, о чём мы должны помнить. Но это также деликатный вопрос. Деликатный для него и деликатный для остальных ребят в нашей команде», — приводит слова Данливи ESPN.

Латвийский форвард перешёл в калифорнийскую команду перед дедлайном сезона-2025/2026. У него был истекающий контракт на $ 30,5 млн по окончании сезона, но руководство калифорнийского клуба заключило с ним новое соглашение.

Читайте далее:
В «Уорриорз» отреагировали на то, что команда в 2026-м является одной из самых возрастных
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android