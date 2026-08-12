«Деликатный вопрос». Менеджер «Голден Стэйт» — об ожиданиях от Порзингиса в новом сезоне

Генеральный менеджер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Данливи высказался о 31-летнем латвийском форварде Кристапсе Порзингисе.

«Я надеюсь, что Порзингис сыграет больше, чем 43 игры, как в прошлом сезоне. Мы ожидаем этого. Это у нас в приоритете. Это то, о чём мы должны помнить. Но это также деликатный вопрос. Деликатный для него и деликатный для остальных ребят в нашей команде», — приводит слова Данливи ESPN.

Латвийский форвард перешёл в калифорнийскую команду перед дедлайном сезона-2025/2026. У него был истекающий контракт на $ 30,5 млн по окончании сезона, но руководство калифорнийского клуба заключило с ним новое соглашение.