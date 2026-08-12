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Новичок «Голден Стэйт» назвал условие, при котором Карри станет величайшим в истории

Новичок «Голден Стэйт» назвал условие, при котором Карри станет величайшим в истории
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23-летний пуэрториканский форвард Яксель Лендеборг, задрафтованный командой НБА «Голден Стэйт Уорриорз» под 11-м номером в первом раунде, высказался о своём товарище по клубу 38-летнем четырёхкратном чемпионе лиги Стефене Карри, выступающем на позиции разыгрывающего защитника.

«Тройка лидеров… после того как Стеф получит это кольцо в этом году, он станет номером один, не переживай», — сказал Лендеборг во время трансляции на платформе Kick.

В 2026 году форварду из Пуэрто-Рико покорилось уникальное достижение — за один сезон он стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) и Летней лиги НБА.

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