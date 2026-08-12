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Ищенко рассказал, какие фишки перенимает у игроков НБА

Ищенко рассказал, какие фишки перенимает у игроков НБА
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21-летний российский профессиональный баскетболист Всеволод Ищенко, играющий на позиции атакующего защитника за команду Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань», рассказал, какие фишки перенимает у игроков НБА.

— Ты говорил, что пытаешься перенимать какие-то фишки у игроков НБА. На кого из звёзд НБА ты считаешь себя похожим?
— Ни на кого. Опять же, потому что у всех разный рост, вес, размах рук, стиль игры, набор навыков. С кем-то себя сравнивать, повторюсь в очередной раз, неправильно. Просто пытаюсь перенять что-либо у лучших игроков.

У одного смотришь, как он двигается, у другого — как раздаёт передачи, у третьего — как он себя ведёт, как общается с партнёрами и так далее, — приводит слова Ищенко пресс-служба команды.

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