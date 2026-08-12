«***** как бесило». Новичок «Голден Стэйт» — о тренировке со Стефеном Карри

23-летний пуэрто-риканский форвард Яксель Лендеборг, задрафтованный командой НБА «Голден Стэйт Уорриорз» под 11-м номером в первом раунде, рассказал о совместной тренировке со своим одноклубником 38-летним четырёхкратным чемпионом лиги Стефеном Карри, выступающим на позиции разыгрывающего защитника.

«Я был сегодня на тренировке со Стефом, у меня всё занятие была одна эмоция: этот чувак вообще не промахивается. Это просто ***** как бесило.

Я реально злой был, но внутри себя, конечно… Но, братан, увидеть его тренировку… Всё время на него пялился, если честно. Потом пойду и спрошу у него: «Слышь, братан, как мне научиться бросать как ты?» — сказал Лендеборг во время трансляции на платформе Kick.