«Наслаждался этим периодом». Томович — о давлении во время работы в «Црвене Звезде»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович рассказал о периоде работы ассистентом в «Црвене Звезде».

— Когда мы говорим о давлении, думаю, многие не осознают, что в таких клубах, как «Црвена Звезда», оно касается не только главного тренера или звёздных игроков. В такой системе буквально каждый чувствует это давление — от экипировщиков до административного персонала и каждого, кто ежедневно приходит в клуб. Такова природа больших организаций. Оглядываясь на тот период сегодня, как вы его воспринимаете? Насколько работа в «Црвене Звезде» изменила вас как тренера и как личность, и насколько именно этот опыт помог вам поднять собственную планку и стандарты в карьере?

— Вы хорошо сформулировали — у меня действительно не было никаких сомнений. Для меня тот самый первый звонок из «Црвены Звезды» был прежде всего огромной честью. Естественно, с этим приходит и определённая ответственность, которую ты берёшь на себя, присоединяясь к такому клубу. Как вы сказали, давление и ожидания огромны.

Однако я никогда не воспринимал давление как то, что сдерживает тебя или ограничивает твою работу. Наоборот, я рассматриваю его как то, что мотивирует тебя и заставляет становиться лучше каждый день — вносить вклад в команду ежедневно, независимо от того, какую должность ты занимаешь, будь то главный тренер, ассистент, игрок, экипировщик или директор. Все в клубе разделяют одну цель: сделать всё лучше и достичь лучшего конечного результата.

Поэтому я никогда не чувствовал, что «борюсь» с этим давлением. Я не воспринимал его как бремя, а как вызов, который толкает тебя вперёд и заставляет расти. Благодарен за то, что нахожусь в позиции, где у меня есть такое давление. Когда люди говорят о давлении, некоторые могут думать, что это что-то ужасное, но на самом деле это не так.

У нас здесь баскетбол часто воспринимается как вопрос жизни и смерти — каждое поражение, каждая победа, всё переживается с глубокой эмоциональностью. Это часть нашего менталитета, именно этот менталитет является одной из причин, почему мы, как нация, так успешны в спорте и многих других сферах. У нас есть эта уникальная жажда соревноваться и побеждать.

Я действительно наслаждался тем периодом. Работа с большим количеством тренеров Евролиги принесла мне огромный опыт и множество различных ситуаций, которые подготовили меня к тому, что происходит в моей карьере сегодня.

Всё это невероятно помогло мне, когда я перешёл с позиции ассистента на должность главного тренера — легче распознавал определённые ситуации, быстрее реагировал в конкретных моментах и опирался на прошлый опыт, чтобы решать задачи с большим спокойствием и уверенностью. Всё, через что я прошёл, было жизненно важно для моего развития, — приводит слова Томовича Basketball Sphere.