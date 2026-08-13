Капитан МБА Евгений Воронов: наша стратегия — играть с русскими воспитанниками

Капитан МБА Евгений Воронов высказался о стратегии клуба, который делает ставку на российских воспитанников и не привлекает легионеров. 40-летний защитник отметил, что у каждой команды свой путь развития, однако ему близок подход московского клуба.

— Есть мнение: если клуб не может позволить легионеров уровня Маркуса Бингэма или Мело Тримбла, то лучше вообще играть без легионеров. Вы с этим согласны?

— У каждой команды своя стратегия, своё видение, свой бюджет. Кто-то выбирает свой путь, кто-то — другой. Каждый руководитель выбирает долгосрочную, среднесрочную стратегию развития своей команды, и от этого уже всё и исходит.

Наша стратегия — играть с русскими воспитанниками. Мне она по душе. Я был в обеих системах, они немного разные, и я считаю, что это очень круто, что в российском баскетболе есть и такой проект, — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с капитаном МБА Евгением Вороновым на «Чемпионате».

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