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Евгений Воронов оценил ставку МБА исключительно на российских игроков

Евгений Воронов оценил ставку МБА исключительно на российских игроков
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Капитан МБА Евгений Воронов оценил стратегию клуба, который делает ставку исключительно на российских игроков. Как считает защитник, модель доказала свою эффективность.

— У МБА нестандартный подход — ставка исключительно на российских игроков. Это сознательное решение? Насколько оно правильное?
— Ещё 13 лет назад была принята эта стратегия клуба. И время показало, что она работает не только на уровне Суперлиги, но и в Лиге ВТБ, и в женской Премьер-лиге. Она даёт много игроков в сборные и доказывает, что даже российскими воспитанниками можно быть конкурентоспособными.

Конечно, о чемпионстве говорить не приходится, но за четыре года в Лиге ВТБ мы сделали большой шаг и стали хорошей, крепкой, неуступчивой командой, на которую каждый раз нужно настраиваться. Никому с нами легко не будет. Как на выезде, так и дома, — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с капитаном МБА Евгением Вороновым на «Чемпионате».
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