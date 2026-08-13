Евгений Воронов оценил ставку МБА исключительно на российских игроков

Капитан МБА Евгений Воронов оценил стратегию клуба, который делает ставку исключительно на российских игроков. Как считает защитник, модель доказала свою эффективность.

— У МБА нестандартный подход — ставка исключительно на российских игроков. Это сознательное решение? Насколько оно правильное?

— Ещё 13 лет назад была принята эта стратегия клуба. И время показало, что она работает не только на уровне Суперлиги, но и в Лиге ВТБ, и в женской Премьер-лиге. Она даёт много игроков в сборные и доказывает, что даже российскими воспитанниками можно быть конкурентоспособными.

Конечно, о чемпионстве говорить не приходится, но за четыре года в Лиге ВТБ мы сделали большой шаг и стали хорошей, крепкой, неуступчивой командой, на которую каждый раз нужно настраиваться. Никому с нами легко не будет. Как на выезде, так и дома, — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с капитаном МБА Евгением Вороновым на «Чемпионате».

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