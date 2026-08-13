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Евгений Воронов — о новом контракте в 40 лет: получаю кайф

Евгений Воронов — о новом контракте в 40 лет: получаю кайф
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Капитан МБА Евгений Воронов высказался о мотивации продолжать карьеру в 40 лет. По словам защитника, он сохранил здоровье, желание и азарт, а главным условием для подписания нового контракта было понимание, что клуб по-прежнему рассчитывает на него.

— Вы подписали новый контракт с клубом. Как принималось это решение?
— Я отталкивался в первую очередь от того, нужен ли я клубу. Мы пришли к общему знаменателю, что клуб на меня рассчитывает. У меня есть здоровье, желание и азарт провести свой 25-й сезон в профессиональном баскетболе. Готовлюсь, работаю, тренируюсь. Надеюсь, что в этом сезоне также буду приносить пользу команде и на паркете, и вне его.

— Статус главного ветерана чемпионата вас тяготит или радует?
— Для журналистов это повод подойти и сказать «самый возрастной» или «ветеран». Но на самом деле, на меня это никак не давит и не радует — это просто факт. Главное, что даже в моём возрасте я конкурентоспособен, показываю результат и во многих моментах не уступаю молодым. Если бы я чувствовал себя балластом, я никогда бы и не позволил себе играть дальше. Я получаю кайф, могу приносить много пользы клубу. Так что почему бы и нет? — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с капитаном МБА Евгением Вороновым на «Чемпионате».
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