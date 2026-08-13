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«На всю жизнь». Евгений Воронов — о баскетболе 3х3 на барже на Енисее

«На всю жизнь». Евгений Воронов — о баскетболе 3х3 на барже на Енисее
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Капитан МБА Евгений Воронов поделился впечатлениями от участия в шоу-турнире по баскетболу 3х3. Мероприятие проходило на плавучей платформе на реке Енисей в рамках спортивного шоу «Вне формата» в Красноярске.

— Насколько вам было интересно принимать участие в таких соревнованиях?
— Уже много раз говорил, повторю ещё раз: это невероятно круто, что баскетбол даёт нам возможность участвовать в таких мероприятиях. До этого мы были в Мурманске, Норильске, а теперь побывали и в Красноярске, на барже, которая стоит прямо в акватории Енисея.

Это круто, подобное запоминается на всю жизнь. Огромное спасибо организаторам за приглашение. Здорово, что баскетбол даёт возможность принимать участие не только в официальных лигах, но и в таких уникальных форматах, — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с капитаном МБА Евгением Вороновым на «Чемпионате».
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