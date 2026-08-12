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Кейд Каннингем поделился ожиданиями от предстоящего сезона НБА

Кейд Каннингем поделился ожиданиями от предстоящего сезона НБА
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24-летний американский разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем поделился ожиданиями от игры новичков команды — Джона Коллинза, Айзейи Джо и Торина Принса и предстоящего сезона НБА

«Рад всем этим ребятам. Все они обладают высоким баскетбольным IQ и умеют бросать. Всё это нам необходимо, поэтому мы рады, что они присоединились к команде. Мы немного поговорили. Я как раз был в зале с одним из наших новых игроков, так что это здорово. Я с нетерпением жду этого сезона», — приводит слова Каннингема портал Ratings.

В прошедшем регулярном чемпионате НБА Каннингем помог «Пистонс» занять первое место в Восточной конференции, набирая в среднем 23,9 очка, делая 9,9 передачи и 5,6 подбора за игру.

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