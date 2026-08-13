Евгений Воронов оценил шансы МБА бороться за медали в Единой лиге

Капитан МБА Евгений Воронов оценил шансы команды побороться за медали Единой лиги ВТБ. По мнению 40-летнего защитника, для попадания в топ-3 москвичам необходимо провести ровный и стабильный сезон, а также рассчитывать на неудачное выступление конкурентов.

— Овертайм с ЦСКА говорил в том числе и о потенциале команды. Вы способны бороться за медали?

— Наверное, это громко будет сказано. Чтобы бороться за медали, нужен ровный сезон без перепадов. Мы показали, что в отдельно взятом матче можем действительно обыграть любого, но для борьбы за топ-3 нужно, чтобы всё сложилось идеально у нас и не очень удачно у грандов, у наших соперников.

Наша задача на ближайшее время бороться за топ-4, за топ-5, максимально приблизиться к лидерам по качеству и стабильности. Когда эта стабильность появится, тогда уже можно будет говорить о большем, — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с капитаном МБА Евгением Вороновым на «Чемпионате».

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