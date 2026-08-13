Евгений Воронов: когда русские выигрывают у команд с легионерами, это особенный кайф

Капитан МБА Евгений Воронов высказался о росте фанатской базы московского клуба. Как отметил 40-летний защитник, болельщики стали ездить за командой на выездные матчи, а домашние игры собирают всё больше зрителей.

— За это время у МБА появился свой болельщик? Кажется, что в Москве с ЦСКА конкурировать за зрителя практически невозможно.

— 100% мы его нашли. Можно увидеть, что год от года на домашних матчах становится больше зрителей. В этом сезоне за нами даже ездили болельщики на выезды, в Самару, в Нижний Новгород у нас был большой десант. На московских играх с ЦСКА был наш сектор, в Краснодаре, фанатская база растёт.

У нас очень семейная атмосфера на матчах, и многие говорят, что им круто болеть за своих русских ребят. Это наша фишка — когда свои воспитанники дают бой и выигрывают у команд с легионерами, это особенный кайф. Ничего плохого не скажу про легионеров, но мы цепляем своей системой, влюбляем ей в себя. Много работаем по продвижению баскетбола в Москве, много детей так приходит к нам, родителей. Чем больше болельщиков – тем круче, — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с капитаном МБА Евгением Вороновым на «Чемпионате».

Главные новости дня: