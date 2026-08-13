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Евгений Воронов предположил, кто победит в баскетбольном матче — игроки 5×5 или 3×3

Евгений Воронов предположил, кто победит в баскетбольном матче — игроки 5×5 или 3×3
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Капитан МБА Евгений Воронов предположил, кто бы победил в противостоянии игроков в классический баскетбол 5×5 и спортсменов 3×3.

— Как думаете, если бы встретились топ-игроки 5×5 и профессионалы 3×3, кто бы выиграл?
— Если они сыграют 3х3, то у тех ребят, которые постоянно играют в 3×3, всё-таки будет определённое преимущество в тактике и понимании нюансов этого формата. Но сказать наверняка, обыграют они или нет, тяжело: всё зависит от состава и конкретной команды.

Конечно, у них есть преимущество, но и игроки 5×5 физически очень сильны. Поборемся, 100%. Думаю, что привыкнуть к правилам и особенностям можно достаточно быстро, а дальше уже дело техники, — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с капитаном МБА Евгением Вороновым на «Чемпионате».
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