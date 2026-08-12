«Лейкерс» в очередной раз сменят владельца, сумма сделки превысит $ 12 млрд

Баскетбольный клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» был продан американским бизнесменам Джошу Кушнеру и Бобу Айгеру за сумму, превышающую $ 12 млрд, сообщает ESPN со ссылкой на несколько источников.

Кушнер и Айгер ранее участвовали в процессе расширения НБА в Лас-Вегасе, но неожиданно они сделали агрессивное предложение о покупке «Лейкерс» у Марка Уолтера, который приобрёл контрольный пакет акций у семьи Басс в прошлом году.

Уолтер является генеральным директором и председателем TWG Global, холдинговой компании, владеющей долями в «Лос-Анджелес Доджерс», «Лос-Анджелес Спаркс», лондонском «Челси» и других спортивных организациях.