Капитан МБА Евгений Воронов: посмотрите, как Ягр до сих пор играет в 55

Капитан МБА Евгений Воронов допустил создание в баскетболе ветеранской лиги для бывших профессиональных игроков. По мнению 40-летнего защитника, такой формат может быть интересен зрителям, однако не все ветераны готовы выходить на публику после завершения карьеры в оптимальной форме.

— Данис Зарипов сейчас развивает ветеранскую хоккейную лигу. В баскетболе возможно что-то подобное?

— У нас уже есть любительские лиги, например UBA, где играют в том числе и многие бывшие профессионалы. Если это будет интересно и смотрибельно — почему бы и нет. Вопрос, конечно, когда игроки уже не в форме, как это будет смотреться.

Многие вообще не хотят в таком участвовать, потому что уже не в той форме, что в прайме. Не все хотят показываться на публике не в лучшем свете. Но такие легенды, если брать хоккей, как Зарипов, Дацюк, профессионалы огромного уровня, настоящие легенды. Но даже потеряв скорость, они сохраняют технику и видение площадки на всю жизнь. Посмотрите, как Ягр до сих пор играет в 55 — он не сломал систему, он выстроил новую, — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с капитаном МБА Евгением Вороновым на «Чемпионате».

Главные новости дня: