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Евгений Воронов ответил, стоит ли Леброну играть до 50 лет

Евгений Воронов ответил, стоит ли Леброну играть до 50 лет
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Защитник МБА Евгений Воронов поделился мнением о выступлении четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса. 40-летний защитник отметил, что Леброн по-прежнему проводит на площадке по 25-30 минут, набирает много очков и оказывает серьёзное влияние на результат.

— Леброн хочет играть с сыном и как минимум до Олимпиады в Лос-Анджелесе. Не стоит ли уходить на пике, чтобы не портить легенду? Или пусть играет до 50 лет, как он и хочет?
— Смотря как играть. До 50 лет быть в команде, выходить по две-три минуты… Леброн выходит на паркет на 25-30 минут, забивает огромное количество очков, действует полезно всегда, влияет на результат. Но если человек полезен, нужен тренеру и организации — неважно, сколько ему лет.

И вообще, что касается Леброна — это только его решение. Когда захочет, тогда и уйдёт. Он сделал для баскетбола очень много, это целая эра для нашего вида спорта. Люди всегда будут обсуждать — рано, поздно, с сыном играл, без сына. Надо отталкиваться от внутренних ощущений, что тебе в кайф, — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с капитаном МБА Евгением Вороновым на «Чемпионате».
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