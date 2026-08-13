Воронов: спросили: «Сколько ещё хочешь играть?» Ответил: «Ну, годик-два». Играю уже четыре

Капитан МБА Евгений Воронов вспомнил, как несколько лет назад определял для себя сроки продолжения карьеры. 40-летний защитник признался, что на вопрос о желаемой продолжительности карьеры ответил «годик-два», однако с того момента прошло уже четыре года.

— Что касается вас, вы будете теперь каждый сезон решать, продолжать ли дальнейшую карьеру?

— В российском баскетболе после 30 лет никто не подписывает долгие контракты, даже на два-три года. Когда я подписывал контракт пару лет назад, помню, меня спросили: «Сколько ты ещё хочешь играть?» Я ответил: «Ну, годик-два». А это было четыре года назад. В итоге я ещё играю.

Честно, не знаю, сколько это будет продолжаться. Но пока я кайфую, у меня есть этот внутренний азарт и здоровье — я буду играть. Двигаться шаг за шагом. Главное, чтобы любовь к баскетболу не умирала. Она и не умрёт, но важно, чтобы эта любовь ещё и подпитывалась физическими кондициями, чтобы это всё не выглядело смешно, — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с капитаном МБА Евгением Вороновым на «Чемпионате».

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