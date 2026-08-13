Евгений Воронов: посмотрите на Александра Радулова. По паспорту уже завершать должен

Капитан МБА Евгений Воронов высказался о возрастных игроках в современном спорте. Как считает 40-летний защитник, при оценке ветеранов нужно смотреть не на цифры в паспорте, а на их пользу для команды. В качестве примера Воронов привёл хоккеистов Александра Радулова и Александра Овечкина.

— Сейчас в принципе современная медицина и особые тренировки позволяют играть долго. Леброн, Месси, Роналду — все ребята в возрасте, но всё ещё на уровне.

— Раньше многие смотрели в паспорт, говорили, что игрок старый, не может. Но теперь умные руководители смотрят, насколько игрок полезен как на площадке, так и в раздевалке. Ветераны, которые реально «тащат», они дают команде очень много — в плане мотивации, правильной рабочей этики в команде.

Не надо смотреть на возраст, на цифры. Надо смотреть, насколько человек полезен. Посмотрите на Александра Радулова. По паспорту он уже завершать должен, а по факту если не в одиночку, то как минимум при огромном его участии «Локомотив» дважды стал чемпионом КХЛ.

Посмотрите, как тот же Александр Овечкин играет. Пусть у него уже нет такой скорости, но он забивает больше 20 голов на протяжении долгого времени, из сезона в сезон. И таких примеров можно достаточно найти. Так что смотрите не на паспорт, а на игрока в деле. Что он может дать команде. Кто-то и в 30 уже выдохся, а кто-то в 40 — лидер. Всё это индивидуально. Если человек кайфует, здоровье позволяет, и он полезен — надо поддерживать и уважать. Неважно, сколько лет, важно, что он может дать команде. Каждый спортсмен хочет побеждать и играть до конца, в этом смысл спорта, — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с капитаном МБА Евгением Вороновым на «Чемпионате».

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