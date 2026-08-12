Леброн официально представил самые лёгкие кроссовки в своей именной линейке

Звёздный форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс официально представил свою новую подписную модель Nike LeBron 24, назвав её самыми лёгкими кроссовками в истории его именной линейки.

Фото: Социальные сети Леброна Джеймса

Новая модель продолжает традицию инноваций в линейке Джеймса. Предыдущая модель, LeBron XXIII, уже отличалась использованием лёгких материалов, таких как карбоновое волокно и пеноматериал ZoomX, и была ориентирована на быстроту и манёвренность.

Фото: Социальные сети Леброна Джеймса

Напомним, 41-летний Джеймс подписал двухлетний контракт с клубом «Филадельфия Сиксерс» на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.