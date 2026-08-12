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Продажа «Лейкерс» за $ 12 млрд сделала их самой дорогой спортивной франшизой в истории США

Продажа «Лейкерс» за $ 12 млрд сделала их самой дорогой спортивной франшизой в истории США
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Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» будет продан за рекордные для спорта $ 12 млрд. Покупателями выступят американские бизнесмены Боб Айгер и Джош Кушнер — младший брат Джареда Кушнера, который приходится зятем Дональду Трампу.

Сделка на сумму более $ 12 млрд делает «Лейкерс» самой дорогой спортивной франшизой в истории США. Предыдущий рекорд также принадлежал калифорнийскому клубу — год назад команду продали Марку Уолтеру за $ 10 млрд. Новая цена почти вдвое превысила сумму предыдущей крупнейшей сделки в американском спорте — продажи «Бостон Селтикс» за $ 6,1 млрд.

Кушнер и Айгер ранее участвовали в процессе расширения НБА в Лас-Вегасе, но неожиданно они сделали агрессивное предложение о покупке «Лейкерс» у Марка Уолтера, который приобрёл контрольный пакет акций у семьи Басс в прошлом году.

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