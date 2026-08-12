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Джа Морант приобрёл комплект бриллиантовых гриллзов за $ 250 тыс.

Джа Морант приобрёл комплект бриллиантовых гриллзов за $ 250 тыс.
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26-летний американский баскетболист и разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джа Морант пополнил свою коллекцию украшений, приобретя комплект бриллиантовых гриллзов за $ 250 тыс. Видео спортсмен опубликовал на своей странице в социальных сетях.

В прошедшем сезоне в составе «Мемфис Гриззлис» 27-летний Морант набирал в среднем 19,5 очка, 8,1 передачи и 3,3 подбора за матч.

На драфте НБА 2019 года он был выбран под общим вторым номером. Морант является двукратным участником Матча всех звёзд НБА. Баскетболист также стал обладателем награды «Новичок года НБА» (2020).

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