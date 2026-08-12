Лука Дончич за карьеру в двух командах застал пять разных владельцев клубов

Звёздный словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич, выступавший в НБА за две команды, застал за это время смену пяти разных владельцев клубов.

Дончич был выбран «Даллас Маверикс» на драфте 2018 года и провёл в клубе шесть полных сезонов. За это время команда сменила владельца: Марк Кьюбан, управлявший «Маверикс» с 2000 года, продал контрольный пакет акций семьям Адельсон и Дюмон в 2023-м.

В 2025 году Дончич был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс», где также успел застать смену владельцев — в 2025 году команду приобрёл Марк Уолтер, а в августе 2026-го «Лейкерс» были проданы Джошу Кушнеру и Бобу Айгеру за рекордные $ 12 млрд.