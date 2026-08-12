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«Он помог заложить основу баскетбола без позиций». Экс-тренер НБА — о смерти Нельсона

«Он помог заложить основу баскетбола без позиций». Экс-тренер НБА — о смерти Нельсона
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Бывший главный тренер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майк Д'Антони выразил соболезнования в связи со смертью легендарного тренера, члена Зала славы баскетбола Дона Нельсона, отметив его вклад в развитие баскетбола без позиций.

«Дон помог заложить основу баскетбола без чёткого разделения по позициям. Он был настоящим новатором, и его влияние на игру никогда не будет забыто. Его будет очень не хватать. Выражаю соболезнования его семье и близким», — написал Д'Антони на своей странице в социальной сети Х.

Отметим, Нельсон трижды был признан тренером года и пять раз становился чемпионом НБА в составе «Бостон Селтикс» в качестве игрока.

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