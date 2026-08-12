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Экс-владелец «Лейкерс» Уолтер прокомментировал продажу клуба за $ 12,5 млрд

Экс-владелец «Лейкерс» Уолтер прокомментировал продажу клуба за $ 12,5 млрд
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Бывший владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Марк Уолтер прокомментировал продажу команды Джошу Кушнеру и Бобу Айгеру за рекордные $ 12,5 млрд.

«Владеть «Лейкерс» было одной из величайших частей жизни. Это была выдающаяся инвестиция, но главное, что я унесу с собой, — воспоминания о сообществе и болельщиках, которые относятся к этой команде как к семье.

Благодарен Джини Басс, семье Басс, игрокам и сотрудникам клуба за то, что они приняли меня на этом этапе истории. «Лейкерс» принадлежат Лос-Анджелесу, и я абсолютно уверен, что лучшее у этой команды ещё впереди», — приводит слова Марка Уолтера портал ESPN.

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