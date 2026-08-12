Лука Дончич прокомментировал продажу «Лейкерс» за $ 12,5 млрд

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич прокомментировал продажу клуба новым владельцам и заявил, что с нетерпением ждёт возможности вернуться на площадку.

«Быть игроком «Лейкерс» значит для меня всё, и я с нетерпением жду возможности вернуться на площадку и принести чемпионство в Лос-Анджелес. Я привык к большим переменам за последние несколько лет, но знаю, что независимо от обстоятельств, потенциал этой культовой франшизы безграничен. С нетерпением жду встречи с Джошем и Бобом, чтобы мы могли начать работу над созданием чего-то особенного в Лос-Анджелесе», — написал Дончич на своей странице в социальной сети Х.