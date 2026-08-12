«Они вернут чемпионские титулы в Лос-Анджелес». Джонсон — о новых владельцах «Лейкерс»

Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Мэджик Джонсон поддержал новых владельцев клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» — Боба Айгера и Джоша Кушнера, которые приобрели команду за рекордные $ 12,5 млрд.

«Хочу поздравить моих хороших друзей Боба Айгера и Джоша Кушнера с покупкой «Лос-Анджелес Лейкерс»! Болельщики «Лейкерс», вам не найти двух владельцев лучше. Я лично знаю Боба более 40 лет – он всегда любил «Лейкерс» и баскетбол. Новые владельцы вернут чемпионские титулы в Лос-Анджелес», — написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х.