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«Они вернут чемпионские титулы в Лос-Анджелес». Джонсон — о новых владельцах «Лейкерс»

«Они вернут чемпионские титулы в Лос-Анджелес». Джонсон — о новых владельцах «Лейкерс»
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Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Мэджик Джонсон поддержал новых владельцев клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» — Боба Айгера и Джоша Кушнера, которые приобрели команду за рекордные $ 12,5 млрд.

«Хочу поздравить моих хороших друзей Боба Айгера и Джоша Кушнера с покупкой «Лос-Анджелес Лейкерс»! Болельщики «Лейкерс», вам не найти двух владельцев лучше. Я лично знаю Боба более 40 лет – он всегда любил «Лейкерс» и баскетбол. Новые владельцы вернут чемпионские титулы в Лос-Анджелес», — написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х.

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