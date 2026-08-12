15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес посетил тренировку «Барселоны»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес посетил тренировку «Барселоны»
Комментарии

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес побывал на тренировочной базе ФК «Барселона» в среду, 12 августа, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

«Жорди Фернандес, главный тренер «Бруклин Нетс», сегодня посетил нас на тренировке», — говорится в сообщении «Барселоны» в социальной сети X.

Фото: ФК «Барселона»

Фернандес пообщался с главным тренером каталонской команды Ханси Фликом и сфотографировался с испанским защитником Эриком Гарсией.

Фото: ФК «Барселона»

В пршедшем сезоне НБА «Бруклин Нетс» заняли 13-е место в восточной конференции и не попали в плей-офф. Команда одержала 20 побед и потерпела 62 поражения.

Материалы по теме
Фото
«Барселона» представила третий комплект формы в ретродизайне 1990-х годов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android