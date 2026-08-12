Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес посетил тренировку «Барселоны»

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес побывал на тренировочной базе ФК «Барселона» в среду, 12 августа, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

«Жорди Фернандес, главный тренер «Бруклин Нетс», сегодня посетил нас на тренировке», — говорится в сообщении «Барселоны» в социальной сети X.

Фото: ФК «Барселона»

Фернандес пообщался с главным тренером каталонской команды Ханси Фликом и сфотографировался с испанским защитником Эриком Гарсией.

Фото: ФК «Барселона»

В пршедшем сезоне НБА «Бруклин Нетс» заняли 13-е место в восточной конференции и не попали в плей-офф. Команда одержала 20 побед и потерпела 62 поражения.