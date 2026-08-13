Инсайдер: никто в НБА не готов дать Бену Симмонсу гарантированный контракт

Инсайдер Джейк Фишер заявил, что трёхкратный участник Матча всех звёзд НБА Бен Симмонс пока не может рассчитывать на гарантированный контракт в лиге, и клубы хотят увидеть его в деле во время тренировочного лагеря.

«Никто в НБА сейчас не готов предоставить Бену Симмонсу гарантированное место в составе. Такова реальность. Клубам нужно увидеть, вернул ли он физическую форму, как он будет выглядеть в формате «пять на пять» в ежедневном режиме, соревнуясь на самом высоком уровне. Потому что мы не видели этого у него уже много лет», — приводит слова Фишера портал Bleacher Report.

Напомним, 30-летний Симмонс не играл в прошедшем сезоне НБА.