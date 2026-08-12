MVP НБА-2017 Расселл Уэстбрук завершил карьеру

37-летний обладатель награды MVP 2017 года, выступавший в сезоне-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Сакраменто Кингз», Расселл Уэстбрук завершил профессиональную карьеру.

За 18 сезонов разыгрывающий стал членом символической сборной 75-летия НБА, девять раз включался в сборные всех звёзд, а также завоевал золотую медаль Олимпийских игр в составе сборной США.

Уэстбрук выступал за «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Вашингтон Уизардс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Денвер Наггетс».

В минувшем сезоне за «Сакраменто Кингз» 37-летний разыгрывающий провёл 64 матча, набирая в среднем 15,2 очка, делая 5,4 подбора и 6,7 передачи. Уэстбрук выступал за «Кингз» после обмена из «Денвера» в 2025 году.