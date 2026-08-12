Рассел Уэстбрук высказался о завершении карьеры

Экс-разыгрывающий НБА Расселл Уэстбрук после объявления о решении завершить карьеру в своём прощальном посте подвёл итоги пути в североамериканской лиге.

«Иногда даже не знаешь, когда уже видел конец. Ты должен был быть там. Теперь всё кончено», — написал Уэстбрук на своей странице в социальной сети Х.

За 18 сезонов разыгрывающий стал членом символической сборной 75-летия НБА, девять раз включался в сборные всех звёзд, а также завоевал золотую медаль Олимпийских игр в составе сборной США.

Уэстбрук выступал за «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Вашингтон Уизардс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Денвер Наггетс».