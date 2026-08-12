Тайриз Макси поделился ожиданиями от совместной игры с Леброном и Джейленом Брауном

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси заявил, что готов жертвовать индивидуальной статистикой ради победы, играя рядом со звёздными новичками команды Леброном Джеймсом и Джейленом Брауном.

«Больше всего мне хочется победить. Я играл со многими разными людьми и в разных составах. Где-то мне придётся кое-что изменить, но всё это связано с динамикой развития нашей команды, и мы рассчитываем не затягивать это на 70 матчей.

При этом 70 матчей — период, во время которого можно окончательно сбалансировать игру. Будут матчи, в которых я наберу 18-20 очков, и мы победим. А где-то наберу 35 очков в победной для нас игре. А где-то Джейлен Браун наберёт 45 – победа достанется нам», — приводит слова Макси NBA Courtside в социальной сети Х.