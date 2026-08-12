Новый владелец «Лейкерс» Айгер раскрыл детали покупки команды за $ 12,5 млрд

Новый владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Боб Айгер рассказал, что сделка по покупке клуба за рекордные $ 12,5 млрд была заключена всего за три дня, а также поделился планами по управлению франшизой.

«Мы участвовали в процессе получения новой франшизы в Вегасе. И пока это происходило, нам предложили вариант, что Марк Уолтер может быть заинтересован в продаже своей доли в «Лейкерс». И мы немедленно решили, что, учитывая ценность франшизы и культовый статус команды, будет очень разумно воспользоваться этим. Сделка состоялась за три дня. Всё просто», — приводит слова Айгера New York Post.

Айгер также сообщил, что они с Джошем Кушнером намерены соблюдать соглашение, заключённое между Уолтером и Джини Басс.

«Мы испытываем огромное уважение к Джини, её отцу и тому, что они внесли в эту франшизу. И мы намерены соблюдать соглашение, заключённое между Марком и Джини. Если что-то изменится, это изменится, но мы подходим к этому с огромным уважением к ней и тому, что она представляет в организации», — приводит слова Айгера New York Post.