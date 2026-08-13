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Президент УНИКСа Богачёв: Эдуард Сандлер был знаковой личностью для БК «Динамо»

Президент УНИКСа Богачёв: Эдуард Сандлер был знаковой личностью для БК «Динамо»
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Президент УНИКСа Евгений Богачёв высказался о будущем приморского «Динамо» после гибели бывшего президента и главного тренера клуба Эдуарда Сандлера и выразил надежду, что клуб сохранит финансирование.

«Будем надеяться, что всё в порядке будет у владивостокского «Динамо». Погибший [Эдуард] Сандлер был знаковой личностью для этого клуба, он много делал там для развития баскетбола, был фанатом этого вида спорта.

Он и руководил клубом, и тренировал команду. Будем верить, что у владивостокцев и впредь всё будет в порядке. Только бы не дрогнули они. Надеемся, что финансирование у них останется на должном уровне», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

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