15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарания: Уэстбрук отклонил предложения «Сакраменто» и «Вашингтона» в межсезонье

Чарания: Уэстбрук отклонил предложения «Сакраменто» и «Вашингтона» в межсезонье
Комментарии

Экс-разыгрывающий НБА Расселл Уэстбрук имел предложения от «Сакраменто Кингз» и «Вашингтон Уизардс» в это межсезонье, но принял решение завершить карьеру. Об этом сообщает портал ESPN со ссылкой на инсайдера Шэмса Чаранию.

За 18 сезонов разыгрывающий стал членом символической сборной 75-летия НБА, девять раз включался в сборные всех звёзд, а также завоевал золотую медаль Олимпийских игр в составе сборной США.

В минувшем сезоне за «Сакраменто Кингз» 37-летний разыгрывающий провёл 64 матча, набирая в среднем 15,2 очка, делая 5,4 подбора и 6,7 передачи. Уэстбрук выступал за «Кингз» после обмена из «Денвера» в 2025 году.

Материалы по теме
Официально
MVP НБА-2017 Расселл Уэстбрук завершил карьеру
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android