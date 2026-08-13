Чарания: Уэстбрук отклонил предложения «Сакраменто» и «Вашингтона» в межсезонье

Экс-разыгрывающий НБА Расселл Уэстбрук имел предложения от «Сакраменто Кингз» и «Вашингтон Уизардс» в это межсезонье, но принял решение завершить карьеру. Об этом сообщает портал ESPN со ссылкой на инсайдера Шэмса Чаранию.

За 18 сезонов разыгрывающий стал членом символической сборной 75-летия НБА, девять раз включался в сборные всех звёзд, а также завоевал золотую медаль Олимпийских игр в составе сборной США.

В минувшем сезоне за «Сакраменто Кингз» 37-летний разыгрывающий провёл 64 матча, набирая в среднем 15,2 очка, делая 5,4 подбора и 6,7 передачи. Уэстбрук выступал за «Кингз» после обмена из «Денвера» в 2025 году.