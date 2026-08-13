В УНИКСе ответили, стоит ли Единой лиге приглашать новый клуб вместо «Астаны»

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв отреагировал на отказ «Астаны» от участия в сезоне-2026/2027 Единой лиги ВТБ.

— Мы очень сожалеем по поводу ухода «Астаны» из лиги. Хороший, интересный клуб. В целом всегда интересно туда было летать. Клуб раньше всегда более‑менее финансировался. Сейчас, наверное, спорт отодвинулся. Очень жаль.

Будем надеяться, что всё в порядке будет у владивостокского «Динамо». Погибший [Эдуард] Сандлер был знаковой личностью для этого клуба, он много делал там для развития баскетбола, был фанатом этого вида спорта. Он и руководил клубом, и тренировал команду. Будем верить, что у владивостокцев и впредь всё будет в порядке. Только бы не дрогнули они. Надеемся, что финансирование у них останется на должном уровне.

— Как считаете, следует ли Единой лиге пригласить какой‑то клуб на место «Астаны»?

— А где искать? Здесь только вариант с Суперлигой. Не думаю, что это нужно. Там есть неплохие команды, но их уровень всё же ниже, чем в Лиге ВТБ. И экономически сейчас всем клубам очень непросто. Это всё требует серьёзных затрат. Затрат действительно очень много, а доллар вверх ползёт. Поэтому и 11 команд в лиге сегодня, в нынешних условиях — нормальный вариант, — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».