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«Дальше — в Зал славы!» Леброн отреагировал на завершение карьеры Расселла Уэстбрука

«Дальше — в Зал славы!» Леброн отреагировал на завершение карьеры Расселла Уэстбрука
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс прокомментировал завершение карьеры Расселлом Уэстбруком. В соцсетях он написал: «Вот это карьера, Броди! Дальше — только в Зал славы!»

За 18 сезонов в НБА Уэстбрук оформил 209 трипл-даблов — это абсолютный рекорд лиги, который он отобрал у Оскара Робертсона в 2021 году. Ему же принадлежит и рекорд по числу трипл-даблов за один регулярный чемпионат: 42 в сезоне-2016/2017. Этот результат по-прежнему никому не удалось превзойти.

Кроме того, Уэстбрук четырежды завершал сезон со средними показателями трипл-дабла — такого в истории НБА не удавалось больше никому. Он также входит в число всего двух игроков лиги, которым удалось за карьеру набрать более 25 000 очков и сделать свыше 10 000 результативных передач. Второй — Леброн Джеймс.

Чем запомнился Расселл Уэстбрук:
Самый спорный гений НБА ушёл. Расселл Уэстбрук официально завершил карьеру
Самый спорный гений НБА ушёл. Расселл Уэстбрук официально завершил карьеру
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