Перкинс призвал вывести из обращения номер Уэстбрука и установить ему статую в «Оклахоме»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс заявил, что Расселу Уэстбруку в «Оклахома-Сити Тандер» должны не только вывести из обращения его номер, но и поставить статую.

«Его номер должны вывести из обращения в «Оклахома-Сити», и, более того, там ему ещё и статую должны поставить. Потому что после Шея Гилджес-Александера, по-моему, Расс — второй величайший игрок в истории «Тандер», — заявил Перкинс в эфире на ESPN.

Напомним, за 18 сезонов в НБА Уэстбрук оформил 209 трипл-даблов — это абсолютный рекорд лиги, который он отобрал у Оскара Робертсона в 2021 году. Ему же принадлежит и рекорд по числу трипл-даблов за один регулярный чемпионат: 42 в сезоне-2016/2017. Этот результат по-прежнему никому не удалось превзойти.