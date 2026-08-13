Клуб Евролиги предложил легенде НБА Деннису Родману $ 100 тыс. за три дня работы

Владелец израильского баскетбольного клуба «Хапоэль» Офер Яннай предложил пятикратному чемпиону НБА Деннису Родману $ 100 тыс. за проведение трёхдневного тренировочного семинара по игре на подборе. Предложение также включает авиаперелёт, проживание в люксовом отеле и возможность познакомиться с ночной жизнью Тель-Авива.

«Вместо того чтобы говорить о подборах, почему бы не пригласить человека, который превратил это в искусство? Для меня было бы честью пригласить вас в Тель-Авив в качестве моего личного гостя и гостя «Хапоэля». Я могу пообещать вам одну вещь: здесь вы получите много любви — от меня, от нашего клуба и особенно от тысяч страстных болельщиков «Хапоэля».

В последние годы Израиль пережил очень тяжёлую войну. Сейчас как никогда отличное время приехать, принести радость, получить опыт, насладиться и быть с нами. Я был бы очень рад принять вас в Тель-Авиве», — приводит слова Янная портал Fadeaway World.