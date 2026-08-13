«Постараюсь устроить шоу и победить». Адетокунбо — о матче с «Селтикс» на Рождество

Новичок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Яннис Адетокунбо поделился ожиданиями от рождественского матча с «Бостон Селтикс», заявив, что намерен устроить шоу и одержать победу.

«Это точно будет интересно. Я уже давно не играл в рождественских матчах. У меня большие ожидания. Конечно, в такой день хочется быть дома с семьёй и детьми, но разве есть для ребёнка лучший подарок, чем включить в такой день игру по телевизору? Я в восторге от предстоящей игры и собираюсь показать себя с лучшей стороны, устроить шоу. И обязательно одержать победу», — приводит слова Адетокунбо портал Bleacher Report.