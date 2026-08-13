15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Постараюсь устроить шоу и победить». Адетокунбо — о матче с «Селтикс» на Рождество

«Постараюсь устроить шоу и победить». Адетокунбо — о матче с «Селтикс» на Рождество
Комментарии

Новичок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Яннис Адетокунбо поделился ожиданиями от рождественского матча с «Бостон Селтикс», заявив, что намерен устроить шоу и одержать победу.

«Это точно будет интересно. Я уже давно не играл в рождественских матчах. У меня большие ожидания. Конечно, в такой день хочется быть дома с семьёй и детьми, но разве есть для ребёнка лучший подарок, чем включить в такой день игру по телевизору? Я в восторге от предстоящей игры и собираюсь показать себя с лучшей стороны, устроить шоу. И обязательно одержать победу», — приводит слова Адетокунбо портал Bleacher Report.

Материалы по теме
Таннасис Адетокунбо: мы с Яннисом зарабатывали € 300 на двоих до прихода в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android