Владелец «Голден Стэйт» ответил, насколько близок был переход Леброна

Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб признался, что его клуб никогда не вступал в прямые переговоры со звёздным американским форвардом Леброном Джеймсом в это межсезонье, и заявил, что не понимает, почему четырёхкратный чемпион выбрал «Филадельфию Сиксерс».

«Я думаю, если бы он решил прийти к нам, это было бы здорово. Думаю, это было бы очень интересно для всего мира баскетбола. Посмотрите на Олимпиаду, на него и Стефа, на всё это. Но он выбрал другой путь, и я не могу сказать вам почему, потому что я действительно не знаю», — приводит слова Лэйкоба портал SF Standard.