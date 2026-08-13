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Владелец «Голден Стэйт» ответил, насколько близок был переход Леброна

Владелец «Голден Стэйт» ответил, насколько близок был переход Леброна
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Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб признался, что его клуб никогда не вступал в прямые переговоры со звёздным американским форвардом Леброном Джеймсом в это межсезонье, и заявил, что не понимает, почему четырёхкратный чемпион выбрал «Филадельфию Сиксерс».

«Я думаю, если бы он решил прийти к нам, это было бы здорово. Думаю, это было бы очень интересно для всего мира баскетбола. Посмотрите на Олимпиаду, на него и Стефа, на всё это. Но он выбрал другой путь, и я не могу сказать вам почему, потому что я действительно не знаю», — приводит слова Лэйкоба портал SF Standard.

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