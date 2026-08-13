Уэйд ответил, чем Уэстбрук заслужил статус одного из величайших в истории баскетбола

44-летний трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуэйн Уэйд заявил, что Расселл Уэстбрук является величайшим игроком в истории «Оклахома-Сити Тандер».

«Для меня лично Расселл Уэстбрук — величайший игрок в истории «Оклахома-Сити». Он в среднем делал трипл-дабл четыре сезона подряд. Он сделал то, что, по словам людей, никогда не будет повторено, — и он сделал это четыре раза. Он сделал в лиге то, что, по мнению всех, никогда не будет сделано снова», — приводит слова Уэйда The Heat Realm в социальной сети Х.

Напомним, 12 августа Уэстбрук объявил о завершении карьеры. Баскетболист провёл в НБА 18 сезонов.

В минувшем сезоне за «Сакраменто Кингз» 37-летний разыгрывающий провёл 64 матча, набирая в среднем 15,2 очка, делая 5,4 подбора и 6,7 передачи. Уэстбрук выступал за «Кингз» после обмена из «Денвера» в 2025 году.