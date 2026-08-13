В «Голден Стэйт» ответили, уйдёт ли Стефен Карри из клуба

Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб заявил, что не видит сценария, при котором звёздный разыгрывающий Стефен Карри покинет клуб.

«Нам нужно будет поговорить с ним. Пока до этого ещё не дошло, но момент уже приближается. Посмотрим, чего хотят он и его команда, а Майк Данливи и руководство со своей стороны тоже решат, что будет правильно с точки зрения команды. Но я не думаю, что нам стоит слишком сильно об этом переживать. Карри здесь нравится, и нам он нравится тоже. Я не хочу, чтобы Карри куда-то уходил; мне, если честно, очень трудно представить его где-то ещё.

Думаю, мы сделаем то, что нужно. Я вообще не считаю, что тут есть какая-то реальная история — скорее это тема, которую кто-то просто придумал, чтобы привлечь внимание. Я очень близок с Карри и никогда не слышал от него ничего о том, что он хочет уйти. Мы совершенно не хотим, чтобы он куда-то уходил. Мы любим Карри и считаем, что он по-прежнему отличный игрок. Все эти разговоры — просто выдумка, и в них нет ни капли правды», — сказал Лэйкоб в интервью на YouTube.