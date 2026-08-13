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В «Голден Стэйт» ответили, уйдёт ли Стефен Карри из клуба

В «Голден Стэйт» ответили, уйдёт ли Стефен Карри из клуба
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Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб заявил, что не видит сценария, при котором звёздный разыгрывающий Стефен Карри покинет клуб.

«Нам нужно будет поговорить с ним. Пока до этого ещё не дошло, но момент уже приближается. Посмотрим, чего хотят он и его команда, а Майк Данливи и руководство со своей стороны тоже решат, что будет правильно с точки зрения команды. Но я не думаю, что нам стоит слишком сильно об этом переживать. Карри здесь нравится, и нам он нравится тоже. Я не хочу, чтобы Карри куда-то уходил; мне, если честно, очень трудно представить его где-то ещё.

Думаю, мы сделаем то, что нужно. Я вообще не считаю, что тут есть какая-то реальная история — скорее это тема, которую кто-то просто придумал, чтобы привлечь внимание. Я очень близок с Карри и никогда не слышал от него ничего о том, что он хочет уйти. Мы совершенно не хотим, чтобы он куда-то уходил. Мы любим Карри и считаем, что он по-прежнему отличный игрок. Все эти разговоры — просто выдумка, и в них нет ни капли правды», — сказал Лэйкоб в интервью на YouTube.

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