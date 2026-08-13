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«Очень хорошая организация». Центровой «Локо» Фирсов — о краснодарском клубе

«Очень хорошая организация». Центровой «Локо» Фирсов — о краснодарском клубе
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Новичок баскетбольного клуба «Локомотива-Кубань» Глеб Фирсов поделился первыми впечатлениями от первых дней в команде, отметив высокий уровень организации и помощь при переезде.

— Уже есть какое-то первое впечатление о клубе?
— Да, очень хорошая организация. Всё очень круто. Я приехал, со мной сразу все связались, помогли при переезде, всё подсказали, со всеми посоветовался.

— Как тебе МТЦ?
— Очень круто. Если бы у меня такие условия в детстве были, я бы сейчас был Леброном Джеймсом, — приводит слова Фирсова пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, соглашение с 21-летним баскетболистом рассчитано по схеме «3+2».

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