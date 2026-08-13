Кевин Лав раскрыл неожиданную привычку Леброна Джеймса в поездках в Канаду

Бывший одноклубник звёздного форварда Леброна Джеймса по «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав поделился забавной привычкой четырёхкратного чемпиона НБА.

«Я видел это миллион раз в Торонто. Все говорят о богатстве и всё такое. Но есть вещи, которых вы не видите. Для него, если мы в Торонто, во время поездки от аэропорта до отеля и прохождения таможни — никакого интернета. Он всё время ждёт Wi-Fi. Потом поездка от отеля до арены — тоже ждёт, пока подключится к Wi-Fi в «Эр Канада-центр». Как говорят финансисты: «Маленькая течь может потопить большой корабль». Я могу это оценить. Я не злюсь на него. Но, бро, это просто роуминг», — приводит слова Лава dunk в социальной сети Х.

Напомним, Леброн Джеймс и Кевин Лав выступали вместе за «Кливленд» с 2014 по 2018 год и выиграли чемпионство в 2016 году.