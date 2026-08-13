Скип Бэйлесс объяснил, почему не видит Расселла Уэстбрука в Зале славы баскетбола

Американский журналист и эксперт Скип Бэйлесс объяснил, почему не включил бы завершившего карьеру Расселла Уэстбрука в свой личный Зал славы.

«Расселл Уэстбрук завершил карьеру. Очевидно, его цифры говорят о том, что он — 100-процентный член Зала славы. Но я был очень последователен в своей позиции. Он не был бы в моём Зале славы. Я не ненавижу игрока, но я ненавижу его игру. Это не моя чашка Gatorade. Я не увидел того, что увидел Сэм Прести, когда выбрал Уэстбрука на драфте. Я не понимал, зачем «Оклахоме» ещё один разыгрывающий.

Вскоре у меня возникла большая проблема с Уэстбруком. В 2012 году, в их прорывном сезоне, когда они дошли до финала НБА, Уэстбрук начал набирать больше бросков за матч, чем Кевин Дюрант. Кевин Дюрант раскритиковал меня и сказал, что я ничего не понимаю в баскетболе, защищая своего младшего брата. Думаю, я кое-что понимал, потому что в итоге Дюрант покинул Оклахому.

Уэстбрук был ужасным трёхочковым, но при этом совершал много трёхочковых бросков. Четыре раза он лидировал в НБА по потерям и трижды занимал второе место. Ужасный трёхочковый, много потерь — не мой стиль. Не тот, кого я хочу видеть разыгрывающим в моей команде. Не тот, кого я хочу видеть в своём Зале славы. Я не знаю, когда начал называть его «Уэстбрик», но я был первым. Я поздравляю его с 18 сезонами, но он не был бы в моём Зале славы», — сказал Бэйлесс в видео на своей странице в социальной сети Х.