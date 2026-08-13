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Владелец «Голден Стэйт» Лэйкоб: выбор Куминги под седьмым номером не был ошибкой

Владелец «Голден Стэйт» Лэйкоб: выбор Куминги под седьмым номером не был ошибкой
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Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб заявил, что выбор Джонатана Куминги под седьмым номером на драфте НБА 2021 года не был ошибкой, и признал, что и клуб, и сам баскетболиста допустили позднее некоторые ошибки.

«Я не считаю выбор Джонатана Куминги ошибкой. Пожалуй, мы допустили некоторые ошибки в том, как справлялись с ситуацией, то же самое касается его самого, возможно, он сам допустил ошибки, и всё это проходило у вас на глазах. А сейчас нам нужно было двигаться дальше. Но сам по себе он игрок НБА, выступал в плей-офф и показал себя там очень хорошо. Выбор Куминги под седьмым номером – это не ошибка. Были люди, выбранные под седьмым номером, которые уже не играют в лиге», — приводит слова Лэйкоба SF Standard.

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