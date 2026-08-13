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В «Оклахоме» прокомментировали завершение карьеры Расселла Уэстбрука

В «Оклахоме» прокомментировали завершение карьеры Расселла Уэстбрука
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Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» опубликовала прощальное сообщение в связи с завершением карьеры экс-игрока команды Расселла Уэстбрука, назвав его легендой на площадке и за её пределами. Американский баскетболист провёл в лиге 18 сезонов.

«РАССЕЛЛ. Легенда на площадке и за её пределами. Поздравляем с завершением карьеры и благодарим за всё, что ты дал городу», — говорится в официальном заявлении клуба.

Фото: БК «Оклахома-Сити Тандер»

Уэстбрук провёл в «Оклахома-Сити Тандер» первые 11 сезонов своей карьеры (с 2008 по 2019 год). В 2017 году, будучи игроком клуба, он был признан MVP НБА.

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