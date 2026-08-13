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Центровой Кирилл Елатонцев высказался о своём переходе в ЦСКА

Центровой Кирилл Елатонцев высказался о своём переходе в ЦСКА
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Центровой ЦСКА Кирилл Елатонцев рассказал, почему отклонил предложения клубов из Евролиги и Еврокубка и решил перейти в московскую команду, назвав этот вариант лучшим на данном этапе карьеры.

— Как появился вариант перейти в ЦСКА? Долго размышляли над предложением армейцев?
— Мой агент вышел на диалог с ЦСКА. Обсудили возможность перехода, условия, в итоге договорились — всё как обычно. Размышлял я недолго, потому что интерес был взаимным, все были заинтересованы в сотрудничестве. С президентом ЦСКА Андреем Владимировичем Ватутиным хорошо пообщались, обсудили все детали. Он немного рассказал о команде и о том, чего от меня ждут. Этого было достаточно.

— Вы говорили, что были предложения от клубов, выступающих в Евролиге и Еврокубке. Почему не ответили на них согласием?
— Посчитал, что предложение ЦСКА подходит мне больше остальных. На данном этапе карьеры это был лучший вариант, — сказал Елатонцев в интервью «Матч ТВ».

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