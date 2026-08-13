15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Елатонцев раскрыл, планирует ли выставлять свою кандидатуру на драфт НБА

Елатонцев раскрыл, планирует ли выставлять свою кандидатуру на драфт НБА
Комментарии

Российский центровой ЦСКА Кирилл Елатонцев заявил, что пока не планирует выставлять свою кандидатуру на драфт НБА.

— Виделись в США с Егором Дёминым и Владиславом Голдиным?
— Нет, с ними не пересекался. Встречался только с Витей Лахиным — мы практически в одном городе играли.

— Что выделяете в игре Егора и Влада?
— Мне нравится, как они действуют, и особенно заметен их прогресс нынешним летом. Оба уже успели пошуметь в Летней лиге.

— Собираетесь в обозримом будущем выставлять свою кандидатуру на драфт НБА? Допустим, в следующем году?
— Нет, таких планов сейчас нет, — приводит слова Елатонцева «Матч ТВ».

Материалы по теме
Центровой Кирилл Елатонцев высказался о своём переходе в ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android