Елатонцев раскрыл, планирует ли выставлять свою кандидатуру на драфт НБА

Российский центровой ЦСКА Кирилл Елатонцев заявил, что пока не планирует выставлять свою кандидатуру на драфт НБА.

— Виделись в США с Егором Дёминым и Владиславом Голдиным?

— Нет, с ними не пересекался. Встречался только с Витей Лахиным — мы практически в одном городе играли.

— Что выделяете в игре Егора и Влада?

— Мне нравится, как они действуют, и особенно заметен их прогресс нынешним летом. Оба уже успели пошуметь в Летней лиге.

— Собираетесь в обозримом будущем выставлять свою кандидатуру на драфт НБА? Допустим, в следующем году?

— Нет, таких планов сейчас нет, — приводит слова Елатонцева «Матч ТВ».