Кириленко: против Уэстбрука страшно было играть. Он взрывной, резкий и бегучий

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что Расселл Уэстбрук входит в пятёрку лучших разыгрывающих в истории НБА, и признался, что против завершившего карьеру американца было страшно выходить на площадку.

«Считаю, что Уэстбрук — это эталон современного игрока в контексте агрессии. В каком режиме он играл. Постоянная скорость, постоянное давление на защиту. Понимаю, что порой он перебарщивал, но против таких игроков страшно играть. Взрывной, резкий, бегучий, прыгучий. А ещё в прайме он очень хорошо попадал из-за дуги.

Я знаю, что нужно приложить, чтобы собрать трипл-дабл. У меня за карьеру в НБА, кажется, пять трипл-даблов. А человек это делал целый сезон — это просто фантастика. Это очень энергозатратно. Несомненно, он в топ-75 игроков в истории лиги, а на позиции разыгрывающего — в топ-10 или даже в топ-5», — приводит слова Кириленко ТАСС.