15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кириленко: против Уэстбрука страшно было играть. Он взрывной, резкий и бегучий

Кириленко: против Уэстбрука страшно было играть. Он взрывной, резкий и бегучий
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что Расселл Уэстбрук входит в пятёрку лучших разыгрывающих в истории НБА, и признался, что против завершившего карьеру американца было страшно выходить на площадку.

«Считаю, что Уэстбрук — это эталон современного игрока в контексте агрессии. В каком режиме он играл. Постоянная скорость, постоянное давление на защиту. Понимаю, что порой он перебарщивал, но против таких игроков страшно играть. Взрывной, резкий, бегучий, прыгучий. А ещё в прайме он очень хорошо попадал из-за дуги.

Я знаю, что нужно приложить, чтобы собрать трипл-дабл. У меня за карьеру в НБА, кажется, пять трипл-даблов. А человек это делал целый сезон — это просто фантастика. Это очень энергозатратно. Несомненно, он в топ-75 игроков в истории лиги, а на позиции разыгрывающего — в топ-10 или даже в топ-5», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Материалы по теме
Официально
MVP НБА-2017 Расселл Уэстбрук завершил карьеру
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android